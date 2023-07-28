Украинским защитникам, воюющим под Бахмутом, нужна помощь: как присоединиться

Украинским воинам, ныне воюющим под Бахмутом Донецкой области, необходима помощь. У них вышли сразу два автомобиля, которые крайне необходимы воинам для освобождения украинской земли и сохранения жизней побратимов.

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Воины оценили приблизительную стоимость ремонта: она составляет около 150 тысяч гривен. OBOZREVATEL приглашает своих читателей поддержать защитников и рассказывает, как это можно сделать.

Подразделению 25-й отдельной аэромобильной бригады Вооруженных сил Украины, в рядах которой воюет наш коллега, срочно нужна помощь. Они сейчас освобождают украинскую землю на Бахмутском направлении, поэтому для защитников жизненно важна мобильность.

Однако в разгар боев в подразделении вышли из строя сразу два автомобиля, что значительно усложняет для воинов выполнение боевых задач.

Так, в срочном ремонте нуждается Volkswagen T5: ремонт и замена вышедших из строя деталей обойдется в около 90 тысяч гривен.

Помочь им поставить фронтовой Volkswagen T5 на колеса можно, перечислив посильный вклад на Банку или по реквизитам карты Банки: 5375 4112 0792 4635.

Не выдержала испытаний фронтом и Mitsubishi L200: чтобы она снова стала в строй, по оценкам защитников, нужно около 60 тысяч гривен.

Помочь собрать необходимую на ремонт сумму можно, сделав взнос на Банку или по номеру карты Банки: 5375 4112 0589 2818.

Призываем наших читателей присоединиться к открытым воинами 25 ОАЭБр сборам и помочь им гнать захватчиков с украинской земли.

И помните: каждая гривня важна, каждая – приближает будущую Победу и делает путь к ней для украинских героев немножечко легче.

Также воины просят откликнуться на тех, кто может помочь не деньгами, а ремонтом автомобилей. Если вы с автомобилями на "ты", умеете возвращать их к жизни и можете уделить немного своего времени и талантов на реанимацию фронтовых авто – пожалуйста, напишите в Telegram или на почту [email protected].