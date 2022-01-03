Украинский журналист Цимбалюк заявил, что покинул Россию из-за угрозы безопасности

Украинский журналист Роман Цимбалюк решил покинуть Россию. Такое решение он принял после вызова на допрос по обвинению в якобы разжигании вражды.

Об этом Цимбалюк заявил в интервью "Громадському". Журналист считает, что его личной безопасности есть угроза.

"Я уехал из России, потому что считаю, что есть угроза моей безопасности", – сказал он.

По словам журналиста, сейчас вызов на допрос якобы отозвали, однако он может появиться снова.

Цимбалюк отметил, что пока не спешит обратно в Россию, чтобы не стать новым заложником Кремля.

"У нас и так много людей, которых нужно вытащить", – сказал он.

Видео дня

Роман Цимбалюк среди прочего известен тем, что регулярно во время пресс-конференций президента РФ Владимира Путина задавал ему неудобные и острые вопросы.

Напомним, что Цимбалюка, который более 10 лет работал в Москве корреспондентом, обвинили в якобы экстремизме. В МИД Украины тогда заявили, что стране-агрессору выгодно развешивать клеймо "экстремистов" и "иностранных агентов" на всех неугодных представителей СМИ.

Как сообщал OBOZREVATEL, Цимбалюк ранее подвергался нападкам со стороны российских пропагандистских СМИ.