Министр культуры пояснил цель "языковых" изменений в законе. Видео

Полная украинизация сферы обслуживания, которая должна действовать с 16 января, имеет целью внедрить культуру общения в Украине на государственном языке.

Об этом в новом видео рассказал министр культуры и информационной политики Александр Ткаченко. Ролик был опубликован в его Facebook-аккаунте (чтобы посмотреть, доскролльте страницу до конца).

Изменения касаются в первую очередь субъектов хозяйствования, то есть магазинов, в том числе работающих через интернет, кафе, ресторанов и других компаний.

"Также на украинском должна предоставляться информация о товарах и услугах учреждения. К примеру, в меню, на билетах, ценниках, инструкциях, маркировках", – пояснил министр.

Таким образом, персонал должен обращаться к посетителям на украинском. Если посетитель продолжит разговор на русском, продавец может использовать язык, более удобный для клиента и по его желанию.

"Говоря о штрафах, речь идет именно о субъектах хозяйствования и только в случае, если их работники откажутся общаться на украинском.

Но важно понять, что штрафы – не самоцель. Накладывать их просто так никто не в праве. Только при условии фиксации случаев нарушений и вынесения сначала предупреждения, которое должно быть исправлено в течение года", – отметил Ткаченко.

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