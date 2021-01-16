Министр культуры пояснил цель "языковых" изменений в законе. Видео
Полная украинизация сферы обслуживания, которая должна действовать с 16 января, имеет целью внедрить культуру общения в Украине на государственном языке.
Об этом в новом видео рассказал министр культуры и информационной политики Александр Ткаченко. Ролик был опубликован в его Facebook-аккаунте (чтобы посмотреть, доскролльте страницу до конца).
Изменения касаются в первую очередь субъектов хозяйствования, то есть магазинов, в том числе работающих через интернет, кафе, ресторанов и других компаний.
"Также на украинском должна предоставляться информация о товарах и услугах учреждения. К примеру, в меню, на билетах, ценниках, инструкциях, маркировках", – пояснил министр.
Таким образом, персонал должен обращаться к посетителям на украинском. Если посетитель продолжит разговор на русском, продавец может использовать язык, более удобный для клиента и по его желанию.
"Говоря о штрафах, речь идет именно о субъектах хозяйствования и только в случае, если их работники откажутся общаться на украинском.
Но важно понять, что штрафы – не самоцель. Накладывать их просто так никто не в праве. Только при условии фиксации случаев нарушений и вынесения сначала предупреждения, которое должно быть исправлено в течение года", – отметил Ткаченко.
Как сообщал OBOZREVATEL:
16 января в Украине вступила в силу статья 30 Закона "Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного".
Теперь представители сферы услуг, независимо от формы собственности, обязаны обслуживать потребителей и предоставлять информацию на госязыке.
Это не означает, что клиентам запрещается общаться на других языках.
Тем временем на частично оккупированных территориях Донецкой, Луганской областей и в Крыму фактически запрещено использование украинского языка, что является нарушением прав человека.