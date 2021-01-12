Украинцам рассказали, как действовать в случае отказа обслуживания на госязыке. Инструкция

Украинцы, которых отказались обслуживать на государственном языке, могут направить письменную жалобу на нарушителя.

Ее нужно отправлять на адрес уполномоченного по защите украинского языка Тараса Креминя. Об этом он сообщил на своей странице в Facebook 12 января.

Креминь отметил, что ситуацию можно попытаться решить на месте. Если работник отказывается использовать госязык, можно обратиться к руководству или на "горячую линию" учреждения.

В случае отказа необходимо зафиксировать этот факт (с помощью аудио-, видео-, письменного подтверждения очевидцев и т.д.), данные предприятия (название, местонахождение, контакты субъекта).

Жалобу нужно отправлять к уполномоченному по почтовому адресу: 01001, г. Киев, переулок Музейный, 12; электронному адресу skarha@mova-ombudsman.gov.ua или же заполнить форму на сайте.

В жалобе обязательно должны быть указаны:

фамилия, имя, отчество, место жительства;

суть жалобы;

какой именно субъект/работник субъекта, когда, по какому адресу, каким образом нарушил право истца;

рекомендовано добавить доказательства в подтверждение.

В электронном письме также необходимо указать электронный почтовый адрес, на который заявителю может быть направлено ответ, или сведения о других средствах связи с ним.

Жалобы можно подавать в течение шести месяцев со дня нарушения.

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