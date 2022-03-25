Украинский врач вместе с женой под обстрелами спасал жизни людей: проводил операции на мозге

Пара украинских врачей на Киевщине, 47-летний Андрей Свист и его жена Ольга, провели две недели, спасая жизни людей в больнице, которая находилась под обстрелами. Женщина-педиатр занималась сортировкой, определяя тяжесть ранений пациентов, а сам нейрохирург проводил сложные операции на мозге в маленькой, плохо оборудованной операционной.

Об подвиге украинских медиков сообщило американское издание Daily Mail. Свист отметил, что без надлежащих условий и инструментов было чрезвычайно тяжело проводить операции, но им удалось спасти всех, кого могли. Врачи смогли вывезти из этого учреждения 19 детей.

Андрей, специалист Института нейрохирургии имени Ромоданова в Киеве, и его жена Ольга, отправились в городок недалеко от столицы, чтобы провести несколько консультаций. Они не взяли с собой ни запасной одежды, ни провизии. Однако перед отъездом хирург повернулся к жене и сказал: "Ты понимаешь, что мы едем в ад?".

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Попав в ловушку в больнице, супруги поклялись не уезжать без своих самых тяжелораненых детей-пациентов и в итоге сбежали с 19 из них – вывезли их на двух автобусах – всего за два дня до того, как госпиталь был захвачен русскими.

"Бывало, что у нас не было воды, и нам приходилось лить воду из чайника, чтобы помыть руки. Были перебои с электричеством. Постоянно велись обстрелы. Мы слышали шум самолетов над зданием, постоянно работала артиллерия", – рассказали медики об условиях, в которых приходилось выживать самим и спасать других.

"Иногда нам приходилось спать на полу в комнате, где мы проводили операции. В другое время мы не могли спать из-за близких взрывов. Это было все равно, что быть на передовой. Когда ложишься спать, не знаешь, проснешься ли", – добавил нейрохирург.

Он работал круглосуточно. Только один из его пациентов умер: мужчина, обстрелянный из пулемета, с пулей, застрявшей в спинном мозге, которому потребовалось три дня, чтобы добраться до больницы. Его самым сложным случаем был пожарный, раненный в соседнем Гостомеле. У него было пулевое ранение в руку и еще одно пулевое ранение в голову.

Отмечается, что хотя пуля все еще была в мозгу пожарного, его жизнь была спасена после пятичасовой операции. Сейчас он находится в киевской больнице, где ему предстоит длительная реабилитация.

Еще одной их пациенткой стала девятилетняя Саша. Она была ранена в руку, когда автомобиль ее семьи был обстрелян, когда они пытались выбраться из ада Гостомеля.

"Я говорила с ее матерью, что, возможно, нам не удастся спасти руку Саши. Она ответила спокойным тихим голосом: "Просто спасите жизнь моей дочери". Ни слез, ни паники", – говорит Ольга.

После ампутации левой руки фото девочки появилось в газетах по всему миру с ее невинной цитатой: "Я не знаю, почему русские стреляли в меня. Я надеюсь, что это был несчастный случай, и они не хотели причинить мне боль".

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