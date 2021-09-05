Недавно мы писали о том, что Литва организовала операцию по эвакуации афганских переводчиков и их семей из захваченного талибами Кабула. Десяток бойцов ездили по городу и в условленных местах собирали назначенных для эвакуации людей. Это при том, что в самом Кабуле не было контингента литовских войск. Все же, будучи членом НАТО, Литва вполне могла рассчитывать на какое-то взаимодействие и поддержку партнеров. И в общем, со своей задачей литовцы справились блестяще.

Но в это же время в Кабуле действовала и группа спецназа ГУР министерства обороны Украины. Сначала прошла информация о том, что наши бойцы отработали в интересах Канады, которая запросила помощи при эвакуации людей, сотрудничавших со структурами этой страны, но оказалось, что сама операция имела куда более широкий масштаб, а эвакуировались не только лица из списка Канады, но и сотрудники миссий ООН, прессы и другие категории, которым оставаться при талибах было ну никак нельзя.

Видео дня

В сети появилось видео от самого ГУР и теперь об это уже можно рассуждать более предметно, хотя понятно, что подробности такой операции никто не станет вываливать полностью. Тем не менее, что-то уже может стать предметом исследования. Вот само видео.

Итак, согласно этой информации, наши бойцы эвакуировали более 700 человек. При этом на видео можно заметить, что работали они полностью автономно. Насколько можно понять, литовские спецы доставляли людей в аэропорт, а уже вывозили их на чужих самолетах. Здесь же видно, что людей грузили в наш транспортный Ил-76. Из личного опыта знаю, что десантный вариант самолета берет на борт 120 полностью экипированных, для воздушного десантирования бойцов. Думаю, что в режиме эвакуации он может забрать человек 200-300 с вещами. А это уже говорит как минимум о двух рейсах. Значит, операция длилась намного дольше чем то, что продемонстрировали литовцы. Это же означает, что ее сложность оказалась намного выше.

Здесь возникает вопрос о статусе наших бойцов, поскольку действительно, своего контингента в Кабуле Украина не имела и она пока не входит в состав НАТО. Раз так, то это была целенаправленная эвакуационная операция, которая была спланирована как таковая. Более того, раз там нет и не было постоянного контингента, то там не возникло каких-то моральных обязательств перед определенным количеством афганцев, как это случилось у Литвы, и наши спецы прилетели туда просто для того, чтобы вытащить людей, которые либо не попали в списки эвакуируемых другими странами, либо их очередность стала призрачной, ввиду сжатости сроков эвакуации.

То есть, наши спецы отработали в режиме "Скорой помощи" или "Последнего шанса" для людей, которых вытаскивать было надо, но сделать это было некому. И тут возникает всего один вариант, который поясняет этот расклад. Скорее всего, к Украине обратилась либо какая-то страна НАТО, либо руководство Альянса с тем, чтобы наши бойцы приняли участие в операции. И в связи с тем, что наши действовали не по отработанному плану, а по обстановке, им была дана такая свобода действий, которой не имел никто. То есть, они действовали не в определенном операционном районе, куда должны были добраться эвакуируемые, а там, где надо. Вот это уже – не просто высший пилотаж, а запредельное мастерство, которое, в данной обстановке было недоступно ни для одной армии, которая оперировала в Кабуле. То есть, наши сделали то, чего не мог делать уже никто.

Но и это не самое важное. Те, кто предложил Украине участие в такого рода действиях, наверняка знали, что наши с этим справятся. То есть, репутация нашего спецназа не просто известная, а имеет такой уровень, что в безвыходной ситуации только он оказался "палочкой-выручалочкой". И это не просто вывод логических построений, ведь именно наш борт был последним, который ушел из Кабула именно с гражданскими лицами. За нашим самолетом из Кабула вылетали только самолеты, вывозящие своих военных.

Это значит, что наши бойцы закончили эвакуацию гражданских лиц из Афганистана и выполнили самую опасную ее часть. За нами уже никого не было. Уже никто не мог действовать именно в плане эвакуации, а наши еще работали. И самое главное, если бы не Канада, с ее благодарностями и не это видео, мы бы и не узнали об этом, как не знаем о множестве славных операций, которые провели наши парни. А жаль. Жаль, что мы об этом узнаем только из третьих рук. Но в любом случае всем, кто нам угрожает или бьется в истерике типа "Путин нападет", надо десять раз подумать о том, насколько холодна сталь ножа, скромно выглядывающего из амуниции нашего спецназовца.

Редакция сайта не несет ответственности за содержание блогов. Мнение редакции может отличаться от авторского.