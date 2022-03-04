Украинский пилот попал в плен оккупантов: пропагандисты заставили его говорить о 'едином народе'

В плен к российским оккупантам попал раненый украинский пилот. Он является выпускником Харьковского национального университета Воздушных сил. С ним также записали пропагандистское видео, заставив говорить, что к нему "хорошо относятся".

Об этом "Украинской правде" сообщил спикер командования Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат. Он заверил, что Украина будет делать все, чтобы вытащить пилота.

Старший лейтенант ВСУ отметил, что он получил боевое задание, а 26 или 27 февраля был подбит и катапультировался.

Видео дня

На камеру его заставляют повторять пропагандистские нарративы о "едином славянском народе".

Спикер командования уточнил, что это летчик из 299 бригады тактической авиации имени генерал-лейтенанта Василия Никифорова.

"Мы точно знаем, что этот парень патриот, очевидно, под давлением угрозы он был вынужден говорить такие вещи на видео. Будем делать все для того, чтобы вернуть его домой", – сказал Игнат.

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