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Украинский медик призвал присоединиться к проекту, который стремится бесплатно полечить зубы детям военных
Известные стоматологи, спикеры и волонтеры Назарий и Оксана Михайлюк стали амбасадорами благотворительной инициативы "Сохрани улыбку".
Эта акция была начата в январе этого года и имеет следующие цели:
Чек-ап, лечение и профилактика кариеса у 5000 детей школьного возраста из семей переселенцев и военных.
Назарий Михайлюк призывает неравнодушные клиники и врачей приобщаться к этой инициативе, ведь многие из переселенцев и военных не могут качественно пролечить своих детей.
"Сейчас мы имеем привлеченных 20 клиник и пролеченных 350 детей. Если бы больше клиник присоединилось к этой инициативе, мы могли бы пролечить быстрее это количество и продолжить проект дальше", - комментирует Назарий Михайлюк.
Подробнее о проекте здесь: