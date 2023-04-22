Украинский медик призвал присоединиться к проекту, который стремится бесплатно полечить зубы детям военных

Известные стоматологи, спикеры и волонтеры Назарий и Оксана Михайлюк стали амбасадорами благотворительной инициативы "Сохрани улыбку".

Видео дня

Эта акция была начата в январе этого года и имеет следующие цели:

Чек-ап, лечение и профилактика кариеса у 5000 детей школьного возраста из семей переселенцев и военных.

Назарий Михайлюк призывает неравнодушные клиники и врачей приобщаться к этой инициативе, ведь многие из переселенцев и военных не могут качественно пролечить своих детей.

"Сейчас мы имеем привлеченных 20 клиник и пролеченных 350 детей. Если бы больше клиник присоединилось к этой инициативе, мы могли бы пролечить быстрее это количество и продолжить проект дальше", - комментирует Назарий Михайлюк.

Подробнее о проекте здесь:

Сохрани улыбку ребенку