Украинский летчик обратился к россиянам: ваша страна совершает геноцид, весь мир смотрит на вас с отвращением

Украинский военный летчик записал обращение к россиянам и рассказал им о преступлениях путинского режима. Он предупредил, что за свои действия агрессор будет отвечать перед Гаагским трибуналом.

Видео было опубликовано на странице командования Воздушных сил ВСУ в Facebook. Летчик отметил, что агрессия РФ уже запустила процесс ее международной изоляции.

"Граждане Российской Федерации, ваша страна совершает геноцид, преступления против мирного населения и мирной страны. За это все вы будете нести ответственность, потому что сейчас ведете себя бездейственно, а значит поддерживаете режим Путина. Он будет нести ответственность за все это на Гаагском трибунале”, – сказал защитник Украины.

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Он отметил, что сейчас на преступную российскую власть весь мир смотрит с отвращением и пренебрежением, а страны продолжают вводить персональные санкции.

"Россияне, которые пошли воевать в Украину, погибли. Еще больше оккупантов сдаются в плен, а потом говорят, что в плену о них беспокоятся лучше, чем собственное государство", – добавил летчик.

Как сообщал OBOZREVATEL, состоянием на пятницу, 4 марта, на территорию Украины зашло 92% войск РФ, которые были сконцентрированы у наших границ перед полномасштабным вторжением.

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