'Украинский ген': Резников объяснил, почему украинцы не сдались во время российского вторжения

Министр обороны Украины Алексей Резников объяснил, почему украинский народ в начале полномасштабного вторжения России 24 февраля 2022 года не захотел сдаваться, а объединился для мощного сопротивления оккупантам, которое стало одним из решающих факторов в этой войне. По его мнению, европейцы и украинцы, хоть и борются за одинаковые ценности, однако имеют "отличия на генном уровне.

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Об этом глава ведомства сказал в интервью изданию "Настоящее время". Он сказал, что если бы большинство европейских стран выбирало между безопасностью и свободой, то чаще выбор бы остановился на безопасности, а не на свободу.

"Вспомните Первую мировую и Вторую Мировую войны. Многие столицы поднимали руки, фашистские войска заходили, и вообще без боя европейские страны сдавались", – сказал он.

Украинские же ген отличается – если нам придется выбирать между безопасностью и свободой или волей, мы выберем свободу и волю, пожертвуем безопасностью.

"Поэтому с первых минут вторжения 24 февраля 2022 года мы стали сопротивляться. Все – от военных, пограничников, полицейских до лесников, автоспортсменов, бабушек, которые пирожки раздавали отравленные, фермеров, которые танки забирали и прочее", – отметил Резников.

Ранее сообщалось, что большинство украинцев не согласятся на уступки России по возвращению к линии разграничения до 24 февраля. По результатам опроса, большинство украинцев сейчас выступает против прямых переговоров с РФ ради достижения мира (63,9%).

Как сообщал OBOZREVATEL, абсолютное большинство украинцев верят в победу Украины в войне против России. При этом нет существенных региональных отличий в убеждении, что наша страна одержит победу над агрессором.

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