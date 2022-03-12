Украинский бренд HARDRIDE возобновил производство тактического снаряжения

На YouTube-канале проекта "Украинский свидетель" опубликовали видео с историей украинского бренда HARDRIDE, который в военное время производит тактическое снаряжение.

Война затронула каждого украинца. Многим пришлось принять и подстроиться под перемены, которые диктует нынешняя ситуация. Люди потеряли работу, переехали, записались в терроборону, начали волонтерить или сменили профессию.

Многие украинские бренды открыли в себе желание помогать украинским военным и изменили формат работы. Те, кто раньше занимал ведущие позиции на модных показах и имел спрос среди ценителей стиля, сейчас шьют термобелье, военную форму и бронежилеты для украинских защитников.

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Подобная история произошла с брендом HARDRIDE. Основанная в 2011 году компания HardRide занимается производством тактического снаряжения, одежды и аксессуаров.

"С 2014 года мы производим тактическое снаряжение и сумки. В 2017 году мы продолжали выпускать только гражданские вещи, время нам диктует свои правила. Итак, мы возвращаемся к тому, что умеем делать лучше всего", – рассказывает основатель компании, Владимир Черемис.

Сейчас компания концентрируется на производстве разгрузок и подсумков для украинских бойцов. Снаряжение делают максимально функциональным и комфортным: его можно быстро снять и надеть.

"Держитесь, ребята! Все будет хорошо! Мы победим всех. Мы сильны, с нами весь цивилизованный мир… Скоро все закончится, нам нужно будет восстанавливать страну заново", – говорят работники HARDRIDE.

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Напомним, медиапроект Украинский свидетель (Ukrainian Witness) запустил основатель фонда помощи украинской армии "Вернись живым" Виталий Дейнега.

Волонтеры фонда "Вернись живым" тесно сотрудничают с украинскими бойцами и получают от них эксклюзивные фото- и видео материалы. Поэтому Ukrainian Witness будет публиковать этот контент с комментариями на английском языке, чтобы больше людей за границей понимали, что происходит в Украине.

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