Украинские железнодорожники голыми руками захватили вражеский БТР и взяли в плен двух солдат РФ. Фото

Украинские железнодорожники в Сумской области голыми руками захватили БТР российских оккупационных войск и взяли в плен двух военных вражеской армии. Они специально загнали россиян в тупик, когда те спросили у них дорогу.

Об этом на своей странице в Facebook 27 февраля сообщил член наблюдательного совета "Укрзалізниці" Сергея Лещенко. Он также назвал имена и показал фото героев-железнодорожников.

Это начальник станции "Басы" Руслан Аристархов и начальник станции "Сумы товарная" Артем Киселев. Вражеский бронетранспортер заехал на "Сумы товарная", из кабины один из оккупантов спросил у украинцев направление движения.

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Аристархов и Киселев указали ему путь в тупик, таким образом захватчики попали в ловушку. Военные страны-агрессора вышли из БТР, их повалили на землю и вызвали отряд местной территориальной обороны.

По информации Лещенко, двоих оккупантов задержали и передали теробороне, а еще двое сбежали. Он также отметил, что "Укрзалізниця" наградит героев-железнодорожников.

Как сообщал OBOZREVATEL, Вооруженные силы Украины разгромили колонну российской военной техники под Макаровым. Этот поселок расположен в Киевской области примерно в 30 км от столицы.

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