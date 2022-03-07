Украинские зенитчики сбили самолет врага

Украинские зенитчики в понедельник, 7 марта, сбили самолет врага. В частности, по враждебному СУ-25 наши защитники попали Стингером.

Об этом сообщил украинский военный Святослав Стеценко. По его словам, падение самолета не видели, штурмовик ушел с понижением, поэтому думали что неудачно, поскольку противник много маневрировал.

Но потом разведка сообщила, что до аэродрома он не дотянул, упал и горит в степи.

"Первый вражеский самолет на счету ПВО 59 – отдельная мотопехотная бригада имени Якова Гандзюка", - отметил военный.

Стеценко также подчеркнул, что активно работала наша артиллерия, несколько раз наша пехота и соседи вступали в огневой бой с наступавшим противником. Все позиции удержали.

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При этом, к сожалению, есть потери. Но противник потерял несравненно больше и людей, и техники.

Как сообщал OBOZREVATEL, за 11 дней войны против Украины Россия потеряла более 11 тысяч личного состава. Также украинские защитники уничтожили 290 танков и 68 вертолетов оккупантов.

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