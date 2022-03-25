Украинские защитники сбили российские БПЛА над Одессой, – Братчук

Силы территориальной обороны в Одессе сбили вражеские разведывательные беспилотники. Несколько других смогли улететь.

Об этом в традиционном видеообращении рассказал представитель Одесской военной администрации Сергей Братчук. По его словам, часть российской армии, захватившей ЧАЭС, зарылась в "рыжем" лесу, где наблюдается повышенный уровень радиации (чтобы посмотреть видео, доскролльте до конца новости).

"Наши ребята сил обороны сбили дрончики. Другие полетели прятаться – пусть скроются уже наконец навсегда. Такая информация пришла, что в Чернобыльской зоне, временно находящейся под оккупацией "орков", они ничего лучше не придумали, как зарыться в так называемом рыжем лесу, где самая высокая концентрация радиации", – рассказал Братчук.

Видео дня

Напомним, бойцы территориальной обороны в Одесской области уничтожили одну из машин армии РФ. Русский военный, находившийся внутри, остался жив. Оккупанта украинцы взяли в плен. Получив ранение ноги, он лежал на земле и плакал.

Как сообщал OBOZREVATEL, вероятность вторжения на территорию Одесской области со стороны моря существует, но жителям региона этого не стоит опасаться. Подготовка Военно-Морских сил ВСУ настолько профессиональна и просчитана, что шансы у вражеского десанта практически нулевые.

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