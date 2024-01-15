Украинские защитники получили 10 минных тралов от 'Метинвеста'

Танкисты, защищающие Запорожскую область, получили от "Метинвеста" в рамках милитарной инициативы "Стальной Фронт" Рината Ахметова еще один противоминный трал. Это десятый трал, который компания передает ВСУ.

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Серийное производство противоминных тралов компания начала в октябре 2023 года. Это первое производство такой техники во времена независимой Украины. Тралы – парные катки, которые крепятся на танки для обезвреживания и подрыва противотанковых и противопехотных мин. Они выдерживают от 8 до 10 взрывов.

Потребность ВСУ в тралах неотложна из-за плотного минирования противником территории по всей линии фронта.

"Это уже 10-й по счету минный трал, произведенный на предприятиях "Метинвеста". И в этот раз технику получают танкисты, защищающие Запорожское направление. Но на этом мы не останавливаемся, планируем и дальше совершенствовать это изделие и наращивать объемы производства. Уже сейчас мы имеем возможность производить около пяти таких тралов в месяц", – рассказал операционный директор "Метинвеста" Александр Мироненко.

С начала полномасштабного вторжения "Метинвест" в рамках милитарной инициативы "Стальной Фронт" Рината Ахметова оказал помощь защитникам на сумму примерно 2,5 млрд грн и стал крупнейшим частным донором армии по версии издания NV. В перечне оказанной военной помощи – бронежилеты и защитная амуниция, дроны, тепловизоры, стальные укрытия, "ловцы ланцетов" и многие другие спецпринадлежности.