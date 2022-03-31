Украинские защитники освободили село Слобода на Черниговщине: впечатляющее видео

Вооруженные Силы Украины провели блестящую военную операцию по освобождению села Слобода. В результате дотла сгорел вражеский танк Т-72.

Кадры уничтожения тяжелой техники российских оккупантов опубликовал OBOZREVATEL. Вместе с нашими защитниками зрелищу радовались и местные жители (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу до конца).

Отметим, что Т-72 "Урал" – средний и основной танк с броней из катаной и литой стали. Боевая машина разработана советскими инженерами в 1973 году и состоит на вооружении стран СНГ. Поскольку обладает высокой способностью в боях, танк был экспортирован в отдельные страны Евросоюза.

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Бесспорно, украинская армия нанесла своим ударом в Слободе серьезные убытки противнику. И это только начало.

Как сообщал OBOZREVATEL, враг несет значительные потери не только боевой техники, но и личного состава. 28 марта в пункте постоянной дислокации 83-й отдельной десантно-штурмовой бригады ВС РФ прошла церемония прощания с погибшими солдатами, которых было около 200 человек.

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