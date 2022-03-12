Украинские защитники остановили вражескую колонну в Харьковской области

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Сотрудники Госпогранслужбы с бойцами Вооруженных сил Украины остановили колонну вражеской бронетехники в Харьковской области. Противника лишили бронеавтомобиля "Тигр", также он понес потери в самоходной артиллерии.

Об этом сообщили в Facebook Государственной пограничной службы Украины. Отмечается, что вражеские силы пытались попасть в деревню.

"Военнослужащие Госпогранслужбы точным выстрелом уничтожили бронированный автомобиль "Тигр", который шел в голове колонны. В ответ рашисты начали накрывать огнем позицию пограничников. Но сразу включились наши собратья из Вооруженных сил Украины, которые заставили противника бежать", – говорится в сообщении.

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Отмечается, что сбежать удалось не всем "оркам". В то же время, украинские защитники из боя вышли без потерь.

"Пограничники вместе с другими составляющими сил безопасности продолжают очищать украинскую землю от захватнической нечисти", – отметили в Госпогранслужбе.

Напомним: 11 марта в направлении Киева двигалась большая колонна бронетехники российских оккупантов. Украинские защитники нанесли удары по танкам противника, чем существенно замедлили продвижение врага в столицу.

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