Украинские защитники на передовой получили полноприводный внедорожник Nissan от Favbet Foundation
Благотворительный фонд Favbet Foundation передал защитникам Украины полноприводный внедорожник повышенной проходимости Nissan Navara.
"Спасибо Favbet Foundation за переданный нам полноприводный пикап Nissan Navara. Итого к победе", – говорится в видеообращении бойцов.
Автомобиль уже успешно помогает выполнять логистические задачи непосредственно в зоне боевых действий.
Всего с начала российского вторжения Силы обороны страны при содействии благотворительного фонда Favbet Foundation получили более 260 автомобилей. Также при содействии фонда в передовые подразделения ВСУ поступили 130 дронов разного типа, в том числе ударного.
Кроме того, при содействии Favbet Foundation Силам обороны переданы сотни единиц специальной техники: тепловизоров, дальномеров, прицелов, систем связи и радиоэлектронной борьбы для противодействия вражеским дронам.
Общая помощь ВСУ при содействии фонда Favbet Foundation составила уже более 210 млн грн.