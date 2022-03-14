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Украинские защитники минометным огнем уничтожили систему ПВО оккупантов: момент показали на видео
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Украинские военные уничтожили систему противовоздушной обороны российских оккупантов. Удар по противнику был нанесен из миномета.
Об уничтожении в Facebook сообщил волонтер Роман Доник. Он также опубликовал соответствующее видео (чтобы посмотреть его, доскролльте страницу до конца).
"Немножко куда надо попали", – прокомментировал волонтер ролик.
На видео видно, что после попадания начали взрываться и разлетаться в разные стороны вражеские боеприпасы.
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