Украинские защитники минометным огнем уничтожили систему ПВО оккупантов: момент показали на видео

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Украинские военные уничтожили систему противовоздушной обороны российских оккупантов. Удар по противнику был нанесен из миномета.

Об уничтожении в Facebook сообщил волонтер Роман Доник. Он также опубликовал соответствующее видео (чтобы посмотреть его, доскролльте страницу до конца).

"Немножко куда надо попали", – прокомментировал волонтер ролик.

Видео дня

На видео видно, что после попадания начали взрываться и разлетаться в разные стороны вражеские боеприпасы.

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