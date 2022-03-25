Украинские войска освободили Нововоронцовку на Херсонщине

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Вооруженные силы Украины провели успешную операцию и освободили поселок Нововоронцовка Херсонской области. Это произошло в пятницу, 25 марта.

Как отметил Telegram-канал "Телеграф", указанный населенный пункт находится на границе с Днепропетровщиной. Российская армия пыталась прорваться в соседнюю область, однако ВСУ ломают все планы противника.

Добавим, что глава Апостоловского городского совета (н.п. поблизости Нововоронцовки) Андрей Оса сообщил: вечером 25 марта оборона района на Херсонском направлении была усилена. Он поблагодарил за это бойцов ВСУ.

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Как сообщал OBOZREVATEL, ранее 25 марта стало известно, что российские оккупанты лишились полного контроля над Херсоном.

Защитники Украины вели ожесточенные бои в этом районе, чтобы отбросить вражескую армию от города, передавало авторитетное американское издание The New York Times.

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