Украинские войска освободили Нововоронцовку на Херсонщине

Дарья Дурова
Общество
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ВСУ провели успешный бой
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Вооруженные силы Украины провели успешную операцию и освободили поселок Нововоронцовка Херсонской области. Это произошло в пятницу, 25 марта.

Как отметил Telegram-канал "Телеграф", указанный населенный пункт находится на границе с Днепропетровщиной. Российская армия пыталась прорваться в соседнюю область, однако ВСУ ломают все планы противника.

Поселок городского типа Нововоронцовка на карте

Добавим, что глава Апостоловского городского совета (н.п. поблизости Нововоронцовки) Андрей Оса сообщил: вечером 25 марта оборона района на Херсонском направлении была усилена. Он поблагодарил за это бойцов ВСУ.

Видео дня
Сообщение главы Апостоловского горсовета

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее 25 марта стало известно, что российские оккупанты лишились полного контроля над Херсоном.

Защитники Украины вели ожесточенные бои в этом районе, чтобы отбросить вражескую армию от города, передавало авторитетное американское издание The New York Times.

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