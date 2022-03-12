Украинские военные заполучили трофейный беспилотник: еще одна 'птичка' стала на сторону добра. Фото

Бойцы сил специальных операций завладели еще одним беспилотным летательным аппаратом оккупантов. Теперь он послужит против своих бывших хозяев и поможет приблизить неизбежную победу Украины.

Об обстоятельствах, при которых защитники Украины завоевали ценный трофей, рассказала народный депутат София Федина.

"Ювелирная работа ССО – это не только модернизация техники оккупантов к модификации "мангал" и их (пока) живой силы. Это и умение использовать добытые трофеи в нашу пользу. Теперь еще одна новая российская "птичка", захваченная воинами ССО, стала на сторону добра и будет помогать нам защищать Украину", - рассказала Федина.

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Она показала фото "трофея" спецназовцев.

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что в ВСУ показали трофеи - с десяток новых танков и другую технику украинцы "откопали" на свежевспаханном поле, где оккупанты их побросали, когда увязли в грязи.

В тот же день захватчики убегали, бросив технику, и в Луганской области: украинские военные показали трофеи.

Напомним, 12 марта ВСУ освободили от оккупантов два населенных пункта в Черниговской области.

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