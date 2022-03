Украинские военные захватили одну из самых мощных станций радиоэлектронной борьбы России. Фото

Украинские войска захватили интересный вражеский "контейнер", на самом деле представляющий значительные потери для России и важные преимущества для нашей разведки. Трофеем оказался контейнерный командный пункт, являющийся частью российской мобильной системы радиоэлектронной борьбы "Красуха-4", которая в первую очередь предназначена для обнаружения и глушения бортовых радаров ударной, разведывательной и беспилотной авиации.

Об этом пишет издание The Drive. Отмечается, что часть российского комплекса была обнаружена в Киевской области во вторник, 22 марта, в районе населенного пункта Макаров.

На основе снимка, появившегося в сети, пользователь Twitter @UAWeapons одним из первых определил, что это, скорее всего, компонент системы "Красуха-4", также известная по номенклатуре 1RL257. Об опознании трофея сообщил также депутат Верховной Рады Юрий Мысягин в Telegram со ссылкой на экспертов OSINT.

#Ukraine: We managed to identify this bizarre "container", captured today by the UA forces near #Kyiv.



It is likely to be the command post of one of the most potent Russian EW system - 1RL257 Krasukha-4, used to suppress AWACS radars & radar reconnaissance satellites. pic.twitter.com/1VvKjGoM2p