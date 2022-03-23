Украинские военные захватили одну из самых мощных станций радиоэлектронной борьбы России. Фото

Надежда Данищук
Общество
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Украинские военные захватили одну из самых мощных станций радиоэлектронной борьбы России. Фото
nosound
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Украинские войска захватили интересный вражеский "контейнер", на самом деле представляющий значительные потери для России и важные преимущества для нашей разведки. Трофеем оказался контейнерный командный пункт, являющийся частью российской мобильной системы радиоэлектронной борьбы "Красуха-4", которая в первую очередь предназначена для обнаружения и глушения бортовых радаров ударной, разведывательной и беспилотной авиации.

Об этом пишет издание The Drive. Отмечается, что часть российского комплекса была обнаружена в Киевской области во вторник, 22 марта, в районе населенного пункта Макаров.

На основе снимка, появившегося в сети, пользователь Twitter @UAWeapons одним из первых определил, что это, скорее всего, компонент системы "Красуха-4", также известная по номенклатуре 1RL257. Об опознании трофея сообщил также депутат Верховной Рады Юрий Мысягин в Telegram со ссылкой на экспертов OSINT.

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Контейнерный командный пункт комплекса "Красуха-4" скорее всего упал с перевозившего его тягача и перевернулся на бок. Нет никаких указаний на то, что могло произойти с грузовиком, который его перевозил. На фотографии контейнера видно, что он лежит на боку с ветвями сосны сверху. Есть повреждения модуля командного пункта, в частности, вдоль части нижнего края рамы, а дверца доступа отсутствует. Учитывая это, он, кажется, в относительно хорошем состоянии, по крайней мере снаружи.

Контейнерный командный пункт комплекса "Красуха-4"

Стоит отметить, что полная комплектация комплекса "Краса-4" состоит из двух машин, обе на базе грузовика КАМАЗ, одна с системой радиоэлектронной борьбы (РЭБ), а другая – с модулем командного пункта.

Эта система является одной из наиболее мощных мобильных систем РЭС российских военных, серийное производство которой началось только в начале 2010-х годов. Комплекс разработан как часть большего проекта полевых систем для защиты российской техники на земле и в воздухе от различных наземных и воздушных радаров наблюдения и обработки изображений, а также некоторых оборудованных спутников радиолокаторами для сбора разведывательных данных.

Он имеет максимальную дальность против наземных и воздушных целей на расстоянии от 150 до 300 километров в любом направлении в зависимости от различных факторов окружающей среды.

Комплектация комплекса "Красуха-4"

С оперативной точки зрения потеря даже половины системы "Красуха-4" значительна для российских войск.

Так, например, расположение такой "Красухи-4" близ Киева могло бы усложнить украинским войскам поиск и нацеливание с помощью радаров на российские подразделения в этом районе, где бои продолжаются уже несколько недель.

Кроме того, "Красуха-4" представляет собой мобильную многоцелевую систему, которую можно относительно быстро перемещать в зависимости от изменения ситуации.

Этот российский комплекс был замечен на территории Беларуси еще в начале марта.

Несмотря на непосредственные последствия потери российскими войсками части системы "Красуха-4", это также может стать существенным источником разведывательных данных как для спецслужб Украины, так и ее иностранных партнеров. Спецслужбы Соединенных Штатов и других стран Запада, несомненно, хотели бы получить доступ к этому контейнеру. Дополнительные знания о возможностях "Красухи-4" могли бы помочь среди прочего в разработке средств противодействия.

Программное обеспечение, запускающее систему, также может быть столь же ценным, как и аппаратное обеспечение, и может привести к обнаружению лазеек, которые можно будет использовать для целей кибервойны.

Более глубокий анализ отдельных компонентов командного пункта, вплоть до таких вещей, как конструкция электропроводки внутри, может дать и другие представления, в частности о способности России фактически производить передовые системы РЭБ и другую электронику. Любые документы или другие элементы внутри этого контейнерного командного пункта могут предоставить большое количество информации по разным темам.

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