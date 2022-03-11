Украинские военные захватили документы РФ, которые указывают на планы Путина воевать против НАТО

Вооруженные Силы вместе с украинскими спецслужбами захватили трофейные документы, которые могут свидетельствовать о подготовке России воевать с НАТО. В частности, в захваченных в боях под Херсоном и Николаевом документах агрессора разработаны брошюры по поводу его вероятного противника, включая США, Турцию, Грецию и другие страны.

Также каждомуроссийскому оккупанту были розданы материалы для установки военнослужащего страны НАТО. Об этом в Telegram сообщил журналист Андрей Цаплиенко.

По его словам, в захваченных документах описываются опознавательные знаки стран НАТО, их военная форма одежды, авиационная, артиллерийская, бронетанковая и другая военная техника. Цаплиенко подчеркнул, что это свидетельствует о путинских намерениях воевать со странами блока НАТО и со всем миром.

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"Правда, по некоторым признакам мы видим, что эти брошюры были выпущены еще в советские времена, или скопированы из советских образцов. Оружие и форма стран НАТО в этих книгах соответствует вооружению восьмидесятых, максимум девяностых годов. А это значит, что Советский Союз крепко засел в мозгах российских командиров", – написал журналист.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский обвинил Альянс в нерешительности, самогипнозе и слабости. По его словам, гипотетический конфликт с Россией там поставили выше реальных смертей украинцев. Глава государства отметил, что гибель каждого украинца от российских бомб и ракет будет также на совести тех, кто отказал Украине в просьбе ввести бесполетную зону над нашим государством.

Отметим, что международная петиция о закрытии неба над Украиной набрала более миллиона голосов только через два дня после создания. Ее должно было рассмотреть высшее руководство НАТО.

Напомним, народный депутат, член украинской делегации на переговорах с РФ Давид Аахамия заявил, что страны НАТО на сегодняшний день не готовы даже обсуждать вопрос о членстве Украины в Альянсе. По его словам, этот вопрос не стоит на повестке дня в ближайшие 5-10 лет.

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