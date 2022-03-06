Украинские военные взяли в плен командира танкового взвода РФ: он попытался оправдаться. Видео

Украинские военнослужащие во время успешной контратаки под Мариуполем взяли в плен командира танкового взвода Вооруженных сил РФ из Новочеркасска. Тот попытался оправдаться и открестился от президента России Владимира Путина.

Видео с рассказом пленного опубликовали в соцсетях (чтобы посмотреть видео, доскролльте новость до конца).

Он заверил, что якобы был отдан приказ стоять на окраине Мариуполя и ждать, пока спецназ выполнит свои задачи.

Моральных дух среди российских оккупантов, по его словам, крайне низкий, многие сбежали в тыл, поскольку домой не отпускают. О войне им не доводят никакой информации, только слухи. "Говорят, что всю нашу дивизию убили, похоронили нас всех", – рассказал командир.

Видео дня

Также он попытался откреститься от преступлений, которые совершают оккупанты на украинской земле – заверил, что никогда не голосовал за Путина, а в Украину его заставили поехать.

Оккупант заявил, что искренне раскаивается, что напал на Украину. Он передал послание своим сослуживцам, призвав не ехать на чужую землю и перестать убивать людей.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее пленный кремлевский военный призвал сограждан остановить кровопролитие в Украине.

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