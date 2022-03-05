Украинские военные подорвали мост, чтобы отрезать оккупантам путь в Харьков. Видео

Вооруженные Силы Украины взорвали мост на дамбе через Северский Донец в поселке Старый Салтов Харьковской области. Это сделано с целью отрезать российским захватчикам путь в областной центр.

Об этом в Telegram сообщил военный корреспондент Андрей Цаплиенко. Он подчеркнул, что Украина не отдаст Харьков.

Напомним: ранее Виталий Скакун ценой собственной жизни подорвал Генический мост, чтобы помешать продвижению российских оккупантов. Бойцу с Тернопольской области было всего 25 лет, но теперь он – Герой Украины посмертно.

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Парень добровольно вызвался выполнить эту задачу. Но покинуть мост до взрыва он не успел. Как рассказывают побратимы Виталия, он лишь позвонил и сообщил, что взрывает. Затем раздался взрыв.

Как сообщалOBOZREVATEL, в сети показали последствия российского военного вторжения в городе Ирпень. Там полноценный нормальный автомобильный мост превратился в груду металла и асфальта.