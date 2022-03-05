Украинские военные выбили оккупантов из Николаева: россияне спасаются бегством и ищут еду по дворам

Вооруженные силы и территориальная оборона выбили оккупантов из Николаева. Враг бежал в направлении Херсона.

Об этом на своей странице в Facebook сообщил глава Николаевской областной военной администрации Виталий Ким. По его словам, оккупанты оставили в городе значительную часть собственной техники.

"Оккупантов выбили из города. У нас много трофейной техники. Мы их выбили не только из города, из Кульбакино, а сейчас они просто убегают. В основном в направлении Херсона. В направлении Шевченко, Луч, Снигиревка", – написал Ким.

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По его словам, оккупанты голодные и скорее всего пойдут по близлежащим селам просить еду.

"Можете их накормить, а потом задержать. Так сказать - гражданское задержание", - написал чиновник.

Вместе с тем он сообщил, что во время защиты города погибли военные, а также мирные жители. В частности, оккупанты во время отступления убили егеря с сыном.

По состоянию на 17 часов, по словам Кима, город "на замке" и в нем нет никакой вражеской техники.

Как сообщал OBOZREVATEL, 5 марта в небе над Николаевом был сбит очередной самолет врага. Пилот катапультировался и был взят в плен.