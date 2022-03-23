Украинские военные уничтожили российскую колонну обеспечения: поднялся черный дым. Видео

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Воины Сухопутных войск ВСУ уничтожили колонну обеспечения, которая ехала к российским оккупантам. Техника противника в результате удара загорелась, а потом взорвалась.

Соответствующее видео было опубликовано в Facebook-аккаунте Сухопутных войск 23 марта. Где именно были сняты кадры, не уточняется (чтобы посмотреть ролик, доскролльте страницу до конца).

Автором одного из фрагментов ролика является украинский военный. Он показал разбитую колонну РФ в огне, а также порадовался меткому удару.

"Говорили, с**а: не приезжайте в Украину!" – напомнил украинец о неоднократных предупреждениях для оккупантов.

Видео дня

В ВСУ также показали, как выглядел взрыв вражеской техники с высоты. Над транспортом поднимался черный дым.

"Теперь кто-то недоест, недоспит, недострелит", – указала пресс-служба Сухопутных войск ВС Украины.

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Как писал OBOZREVATEL, 23 марта в сети появилось видео с мужчиной, который забрасывал стену Кремля в Москве "коктейлями Молотова". Российские правоохранительные органы проводят проверку и пытаются установить личность "протестующего".

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