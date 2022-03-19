Украинские военные уничтожили российские батареи 'Ураган' и 'Мста-С'

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Защитники Украины уничтожили две батареи вражеской артиллерии. В результате артиллерийского удара ВСУ сожжены российские "Ураганы" и самоходные артустановки "МСТА-С".

Черниговщина продолжает очищаться от оккупантов и их железа. Об этом сообщили в Оперативном командовании "Север".

"Специалисты ландшафтного дизайна подразделений оперативного командования "Север" продолжают мастерски удалять элементы армии оккупанта с Черниговщины. Сегодня две батареи вражеской артиллерии пошли вслед за российским кораблем. Так, наши защитники нанесли огневое поражение батарее РСЗО "Ураган" и батарее самоходных артиллерийских установок 2С19 МСТА -С", – отметили военные.

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В ОК "Север" также пообещали позже показать остатки вражеских батарей на фото и призвали украинцев верить в своих защитников и то, что Украина обязательно победит.

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что к утру 19 марта потери России в войне против Украины составили 14,4 тыс. человек, 466 танков и 115 вертолетов.

Самыми горячими точками сейчас остаются окрестности Изюма, Николаева, Волноваха, Херсонщина и Мариуполь.

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