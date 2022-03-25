Украинские военные уничтожили батарею оккупантов: яркое видео

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Вооруженные силы Украины уничтожили артиллерийскую батарею российских оккупантов. В ней было несколько 122-миллиметровых гаубиц Д-30.

Точные удары по врагу нанесли воины 57-й отдельной мотопехотной бригады имени кошевого атамана Костя Гордиенко. Об этом в Telegram сообщает пресс-служба Сухопутных войск ВС Украины (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу до конца).

На кадрах видно, что над разбитой вражеской батареей поднялся дым, огневые позиции противника были уничтожены.

При этом что-то продолжало гореть и взрываться, вероятно, боеприпасы оккупационной армии РФ.

Видео дня

Как сообщал OBOZREVATEL, в сети показали уничтоженную технику и документы оккупантов из РФ, которые приехали убивать украинцев. В плен удалось попасть далеко не всем из них.

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