Украинские военные точным ударом уничтожили российский танк. Момент попал на видео

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Украинские военные точным ударом уничтожили российский танк.

Момент попадания во вражескую технику зафиксирован на появившемся в сети видео.

Где именно защитники Украины подбили танк оккупантов, на данный момент неизвестно.

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что с начала вторжения в Украину РФ потеряла почти 90 самолетов и вертолетов.

В Генеральном штабе Украины отмечают: ВСУ ведут ожесточенные бои с оккупантами, россияне несут большие потери в вооружении, технике и личном составе.

Видео дня

Сколько именно оккупантов погибло в Украине на начало 11 дня войны, в Генштабе еще подсчитывают. Накануне называлась цифра свыше 10 тысяч погибшими.

При этом в России решили скрывать свои колоссальные потери. У заброшенных в Украину захватчиков забрали жетоны, а убитых приказали вывозить ночью и хоронить в братских могилах. Такое распоряжение командование оккупационной российской армии выдало официально – документ попал в руки украинских военных.

Сообщается также об огромном количестве раненых захватчиков. В оккупированном Крыму больницы переполнены ранеными солдатами РФ. Места в больницах и моргах на территории Беларуси, куда свозили раненых и ликвидированных оккупантов, закончились несколько дней назад.