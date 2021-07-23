На Донбассе точным ударом уничтожили КамАЗ боевиков с оружием. Видео момента

На Донбассе с помощью точного удара был уничтожен грузовой автомобиль КамАЗ вооруженных формирований России. В нем находилось оружие оккупантов.

Момент взрыва удалось записать на камеру. Об этом на своей странице в Facebook рассказал украинский активист и волонтер Роман Доник (чтобы посмотреть видео, доскролльте до конца страницы).

"Минус камаз у оккупантов. Бабайка следит. Не надо завозить боеприпасы", – написал он. Доник добавил, что оккупанты убрали всю военную технику с переднего края фронта. На записи видно, как снаряд украинских военных падает точно на вражеский автомобиль с боеприпасами, после чего тот взрывается.

Видео дня

Отметим, что за минувшие сутки, 22 июля, российские оккупанты трижды проводили обстрел украинских позиций на Донбассе. Потерь среди наших воинов нет.

Как сообщал OBOZREVATEL ранее, 21 июля в районе проведения ООС было зафиксировано три нарушения режима прекращения огня. В результате подрыва на неизвестном взрывном устройстве один украинский военный получил осколочные ранения.