Украинские военные ликвидировали командующего российской армии генерал-майора Андрея Колесникова. Фото

Украинские военные продолжают прореживать ряды российских военных, которые нагло вторглись в нашу страну 24 февраля. На этот раз ликвидировали командующего российской армии генерал-майора Андрея Колесникова.

Об этом сообщил советник министра внутренних дел Украины Антон Геращенко.

"Хорошая новость: сегодня стал "двухсотым" стал командующий 29-й армией Восточного военного округа (ВВО) генерал-майор Андрей Колесников", – написал он.

Напомним: воины ВСУ 5 марта ликвидировали пилота путинской оккупационной армии Алексея Хасанова. Он был командиром полка и участвовал в операциях РФ в Сирии. О гибели оккупанта во время "служебной командировки" сообщили на сайте его родного города.

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За то, что россиянин бомбил мирные украинские города, в РФ его наградили "Орденом Мужества" посмертно. За предыдущие свои "достижения" он также получил ряд наград.

Также российские силовики передали ГУР Министерства обороны Украины информацию о командирах из Чечни, которые принимают непосредственное участие в попытке оккупации нашей страны. Также они совершили военные преступления.

Эти данные были предоставлены в качестве "входного билета". Дело в том, что некоторые представители силовых структур РФ прекрасно осознают последствия преступных действий агрессора и то, что за этим последует.

Как сообщал OBOZREVATEL, под Херсоном украинские военные ликвидировали заместителя начальника штаба, начальника разведки полка майора гвардии Андрея Бурлакова. Оккупант, организовывавший артиллерийскую разведку и корректировавший огонь врага, получил то, за чем приехал на украинскую землю – смерть.

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