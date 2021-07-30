Украинские туристы о пожарах в Турции: все было, как в фильме ужасов. Фото и видео

Граждане Украины, которые отдыхают и живут в Турции, рассказали, что происходит в этот момент на курортах и в городах, которые находятся на южном побережье страны. По их словам, огонь вплотную подобрался к людям, заставив их покинуть свои дома.

Многие из отдыхающих были вынуждены собрать чемоданы на случай эвакуации из зоны бедствия, написало Суспильне. Однако на данное время Украина не объявила о том, что будет увозить своих граждан с турецких курортов (чтобы посмотреть фото и видео, доскролльте новость до конца).

Портал приводит несколько рассказов очевидцев. Так, Лилия Варегам, которая живет Манавгате поделилась, что была вынуждена покинуть собственный дом и уехать в отель до того, как погасят пожары.

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По ее словам, власти эвакуировали четыре района города, но горит еще пять провинций. В регионе наблюдаются проблемы с электричеством и водоснабжением.

Также жительница Манавгата, Анжелина Шахинер, рассказала, что ее муж всю ночь дежурил на балконе, чтобы в случае приближения огня схватить семью и успеть убежать.

"Когда мы уже увидели зарево недалеко от нас, мы схватили вещи и уехали. Хорошо что в этот момент была открыта трасса. Нам повезло, так как ее часто перекрывают, когда ветер дует в ее сторону", – отметила женщина.

Она рассказала, что из-за пожаров периодически отключают свет.

"Это страшно. Когда такое вот происходит, насколько чувствуешь беспомощность. И от человека ничего никогда не зависит", – подытожила она.

Украинка Яна Коваленко прилетела на отдых в Мармарис 29 июля и почти сразу оказалась в эпицентре пожаров.

"Мы в провинции Мугла, в Мармарисе. Огонь увидели в первый же день. После обеда заметили большой столб дыма на горе над нами. Пока об эвакуации нам не сообщали", – рассказала туристка.

Ирина Ягнич также отдыхает неподалеку Мармариса и рассчитывает, что все обойдется.

"Мы сейчас в 20 километрах от Мармариса, пока у нас спокойно, люди отдыхают. Стоит столб дыма над Мармарисом. Надеемся, что все будет хорошо", – рассказала женщина.

Илона Чародей, которая также прилетела на отдых в Мармарис, заявила, что периодически в ее отеле нет света и интернета.

"Когда мы вышли на улицу возле нашего отеля, это было, как в фильме ужасов. Густой дым, много огня. Мы испугались и начали складывать вещи, чтобы в случае эвакуации быть готовыми", – рассказала женщина.

Она добавила, что эвакуацию туристам не предлагали: "Я просто перестраховались и собрала вещи. И не только я. Мы ждали все, что будет эвакуация".

Ольга Демирель, проживающая в поселке Юртепе за 15 минут от центра города Манавгат рассказала, что гореть начало одновременно в четырех местах. В тот момент было около 40 градусов, дул ветер. Он и разнес огонь по городу.

Ольга подозревает, что кто-то мог совершить поджог, так как самопроизвольное загорание тушат быстро, но не в этот раз.

"Здесь постоянно новые вспышки. Пепел летит без конца. Весь двор и балкон черные от этой сажи и игл. Многие леса сгорело, и эти иглы летят сейчас сюда. В направлении к морю все движется", – рассказала Ольга.

Она добавила, что из-за пожара многие районы остались без света: "Кондиционер включить не могли, на улице находиться тоже. Горело со всех сторон. Мы не могли понять где источники. Прибыла спасательная техника, но они все равно не могут погасить огонь. Погибли люди, многие животные, много леса".

В свою очередь, о том что украинцы в безопасности сообщил в Twitter глава МИД Дмитрий Кулеба. По его словам на данное время информации о согражданах, которые нуждаются в помощи в диппредставительства не поступала

"Сейчас данных о пострадавших украинцев нет. Но мы уже прорабатываем сценарии возвращения граждан на случай ухудшения ситуации. Безопасность украинцев за рубежом превыше всего", – написал он.

Как сообщал OBOZREVATEL, украинские туристы, которые приехали на отдых в Анталию рассказали свои истории о том, что происходит в эпицентре пожаров.