Украинские ССО устроили сафари в тылу врага: захватили технику и уничтожили группу оккупантов

Бойцы Сил специальных операций ВС Украины уничтожили группу оккупантов и захватили исправный танк Т-80БВМ. Также наши военные получили автоматы противников.

Этой информацией поделились Вооруженные силы Украины на официальном Telegram -канале. "Сафари в тылу проходит успешно", – говорится в сообщении. Также отмечено, что один из наших военных уже пользуется трофейным автоматом АК-12.

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Оккупанты несут большие потери в войне с Украиной. К утру 4 марта уничтожено 939 боевых бронированных машин, 404 единицы автомобильной техники, 251 танк, 105 артиллерийских систем. За время военных действий погибли уже более 9 тысяч российских бойцов.

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что к борьбе с кремлевскими войсками присоединяются обычные украинцы. 2 марта под Харьковом мужчины угнали российский танк. Подобное произошло и на Херсонщине, где люди увезли технику, задев ее трактором. Такие случаи все чаще случаются в разных регионах.