Украинские снайперы метко отработали по ДРГ оккупантов на Бахмутском направлении: озвучены потери врага. Видео

Защитники Украины прореживают ряды российских оккупантов, которые пытаются наступать на Донетчине. Украинские снайперы точно отработали по ДРГ захватчиков на Бахмутском направлении.

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В результате враг понес большие потери. Соответствующее видео опубликовала Силы Специальных Операций ВС Украины.

Во время ночной отработки боевых задач снайперы ССО заметили передвижение вражеской диверсионно-разведывательной группы.

Украинские защитники нанесли удар по российским оккупантам, пытавшимся незаметно двигаться в сторону позиций ВСУ.

"Меткими выстрелами наши снайперы ликвидировали россиян: 7 человек были убиты, еще 3 - ранены", – отметили в пресс-службе.

Напомним, ситуация под Бахмутом Донецкой области предельно обострилась. Российские захватчики сосредоточили там свои основные усилия, поэтому командующий Сухопутными войсками Александр Сырский принял решение о перемещении на поле боя дополнительных подразделений Сил обороны.

Ранее Сырский сообщал, что бои ведутся вокруг Бахмута и в его окрестностях. Об этом командующий Сухопутными войсками заявил после того, как посетил позиции защитников несгибаемого города.

Также сообщалось, что российские пропагандисты показали, как выглядит Бахмут после месяцев попыток войск РФ захватить этот город. Бахмут сейчас полностью уничтожен. Впрочем, пропаганда Кремля ни словом не обмолвилась о том, кто стер с лица этот уютный населенный пункт.

В то же время, по словам министра обороны Украины Алексея Резникова, потери российских оккупационных сил в боях за Бахмут измеряются сотнями. Ежесуточно Россия теряет около 500 захватчиков убитыми и 900 ранеными.