Украинские семьи, воспитывающие приемных детей, доверили свои истории Музею 'Голоса Мирных' Фонда Ахметова

Полномасштабная война стала экзаменом для каждого. Приемные родители, равно как и все остальные, спасают своих детей. Закрывают собой при обстреле. Или, рискуя собственной жизнью, ищут, чем их покормить. В День усыновления Музей "Голоса Мирных" Фонда Рината Ахметова делится несколькими историями из первых уст о том, как войну переживают приемные семьи.

Марина с мужем и двумя детьми скрылись из родного Донецка в Мариуполь в 2014 году. Там они стали приемной семьей для двух девушек и переехали в Бучу. Начало вторжения застало Марину в Мариуполе, и она долго не знала, жива ли ее семья.

У Анны — 10 детей: 2 рожденных ею и 8 усыновленных. Их поселок неподалеку от Чернигова сильно пострадал во время обстрелов. Женщина рассказывает о страхе — собственном и своих детях — и характере, ведь во время одного из обстрелов снаряд, который должен был ее убить, не разорвался.

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Рай на земле. Так о своем доме в Херсонской области вспоминает многодетная мать Наталья. Они прекрасно жили с мужем и 11 детьми, из которых 9 приемных. Наталья со слезами на глазах рассказывает о "ангелах": тех, кто помогал на их пути к безопасности…

Дарья Касьянова – программный директор международной благотворительной организации "СОС Детские городки Украина" – рассказала, как спасала своих детей и как помогает пережить войну приемным семьям.

Эти и другие истории вы найдете на портале Музея "Голоса Мирных" Фонда Рината Ахметова https://civilvoicesmuseum.org/. Чтобы сохранить память ради лучшего будущего, расскажите свою историю на портале Музея или бесплатной горячей линии 0 (800) 509 00