Украинские разведчики захватили командно-штабную машину РФ с документами. Детали и фото

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Подразделение ГУР МО Украины захватило вражескую командно-штабную машину. И в ней также была документация соответствующего подразделения оккупантов, личные документы русских военных, карты и средства связи.

Командно-штабную машину передали для использования в ВС Украины – в распоряжение 72 отдельной механизированной бригады имени Черных Запорожцев. Об этом сообщает ГУР МО Украины.

Назначение машины – осуществление разведки воздушных целей, противодействие работе украинской авиации. Экипаж модуля наши военные уничтожили.

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Найденные документы тщательно изучаются украинскими разведчиками. Прорабатываются личные данные российских военнослужащих, участие которых в войне против Украины официально задокументировано.

Документы свидетельствуют, что у российской армии огромная проблема с хищением военного имущества. Согласно найденным в машине рапортам командиров, в ряде боевых машин подразделения отсутствуют стационарные средства связи и необходимое оборудование. Личные документы россиян станут частью доказательной базы в международных судах.

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что в сеть попал перехват переговоров российской авиации. Оккупантам поставлена задача бить по всей территории Украины круглосуточно.