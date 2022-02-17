Украинские производители сделают доступными препараты против Паркинсона и хронической болезни легких

Программа реимбурсации, то есть полного или частичного возмещения государством затрат на лечение с помощью медикаментов, в этом году расширится на препараты для борьбы с хроническим обструктивным заболеванием легких и болезнью Паркинсона. Об этом шла речь во время форума "Реимбурсация-2022", состоявшегося 19 января в Киеве при поддержке проекта USAID "Безопасные, доступные и эффективные лекарства для украинцев" (SAFEMed).

Участниками мероприятия были представители аптечных сетей, государственных органов здравоохранения и фармацевтических компаний, участвующих в программе "Доступные лекарства". Стороны обсуждали возможность внесения в категории лекарственных средств, уже доступных украинцам по программе реимбурсации, дополнительных препаратов на основе новых действующих веществ.

В частности, фармацевтическая компания "Дарница", которая по данным Proxima Research является лидером по объему производства и продаж лекарственных средств в натуральном выражении ("в упаковках"), в 2022 году поддержит программу "Доступные лекарства" 9 препаратами, из которых три наименования будут возмещаться пациентам в 100% объеме. Это лекарства против сердечно-сосудистых заболеваний, эпилепсии, а также высокоактивные и калийсберегающие диуретики.

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В 2020 году лекарственные средства с полной или частичной компенсацией ежемесячно в стране получали 157 тыс. пациентов. В 2021-м, по подсчетам Национальной службы здоровья (НСЗУ), эта цифра составила уже 175 тыс. А финансирование программы реимбурсации за тот же период увеличилось с 940 млн грн до почти 1,4 млрд грн. Впрочем, участники форума "Реимбурсация-2022" отметили необходимость оптимизации использования финансовых и производственных ресурсов для достижения наибольшего эффекта для украинцев, зависящих от бесплатных лекарств.

"Например, раздел "Гиполипидемические лекарственные средства" можно смело дополнить молекулой розувастатина, которая значительно эффективнее симвастатина, или даже заменить его. От этого выиграют все, потому что за те же средства больше пациентов достигнут своего целевого уровня липидов, а значит, будет меньше сердечно-сосудистых осложнений. В перечень можно было бы добавить комбинированные лекарственные средства для лечения сердечно-сосудистых заболеваний, что наоборот является частым явлением в современной медицинской практике и что может быть экономически более выгодным для государства", — отметили представители "Дарницы" во время форума.