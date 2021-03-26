Украинские медики пожаловались на отсутствие доплат: Степанов отреагировал

Максим Степанов, глава Министерства здравоохранения Украины, сообщил, что узнал о том, что некоторые украинские медики в ряде больниц не получают доплаты. По его словам, сейчас проводится мониторинг, который позволит определить, правда ли есть такие случаи.

Об этом он заявил в четверг, 25 марта, в эфире телеканала "Украина 24", о чем написал на своей странице в Facebook (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу до конца).

"Но заработная плата, которая есть у медицинских работников, это просто позор для государства, оно платит медработникам за то, что они каждый день находятся в страшном напряжении", – сказал глава Минздрава.

Степанов отметил, что он контролирует работу Национальной службы здоровья, которая перечисляет средства и пообещал жестко реагировать на случаи невыплаты денег медикам.

"Обращаюсь ко всем врачам и медицинским работникам: если нет доплат – позвоните в контактный центр Министерства здравоохранения Украины по номеру 0 800 60 20 19. Мы это будем фиксировать, как официальную жалобу и обязательно осуществим проверку состояния выплат", – написал министр.

Как сообщал OBOZREVATEL, уже три месяца, как медики в Украине остались без надбавок и работают за мизерные оклады. Постановление Кабинета министров №610, согласно которому все медицинские работники получали доплаты от 1 000 до 4 000 гривен, перестало действовать еще 31 декабря.