Украинские медики получили от 'Эпицентра' уже 76 реанимобилей

В дни новогодне-рождественских праздников компания передала 11 новых реанимобилей военным врачам для спасения жизни людей.

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В рамках благотворительной инициативы компании "Эпицентр" машины скорой помощи с сентября 2022 спасают жизнь военных и гражданских людей. За это время компания профинансировала и передала 76 автомобилей для нужд медицины катастроф и военных медиков на сумму более 203 млн грн.

Очередная партия скорых поехала на Харьковщину и Запорожское направление. Основательница и председатель ООО "Эпицентр К" Галина Герега во время передачи скорых отметила, что компания продолжает помогать медиками спасать жизнь

– Передача реанимобилей – это часть нашей важной миссии. Боевые медики ежедневно обеспечивают предоставление экстренной медицинской помощи и успешной эвакуации раненых бойцов. Передача таких авто – это не просто медицинская техника, это надежда на безопасность и защиту. Каждый автомобиль, который отправляется к военным медикам, несет на себе общее обязательство – спасти как можно больше украинцев: воинов на передовой и мирных жителей. Мы помогали, помогаем и будем помогать. Это наш вклад в поддержку врачей и их чрезвычайные усилия для сохранения жизни людей, - подчеркнула Галина Герега.

По словам медиков, эти авто – настоящая реанимация на колесах. Передаваемые автомобили скорой медицинской помощи типа C оборудованы всем необходимым, чтобы стабилизировать раненых и быстро и безопасно доставить в больницу: аппаратами искусственной вентиляции легких, электрокардиографами, дефибрилляторами-мониторами, вакуумными шинами и матрасами, креслами для эвакуации и другой реанимационной аппаратурой.

Справка: Компания Эпицентр – лидер рынка ритейла – с первых дней войны активно помогает стране и инвестирует в ее экономику. В прошлом году, несмотря на значительные потери, понесенные компанией в результате разрушения собственных торговых центров, Эпицентр открыл два новых ТЦ в Киеве и Львове, суммарной площадью 120 тыс. кв. м. В преддверии открытия компания анонсировала старт благотворительной инициативы "Спасаем жизнь" и перечислила средства на первую партию 14-ти современных реанимобилей через платформу Юнайтед-24. В общей сложности Эпицентр передал уже 76 новых реанимобилей на нужды медицины катастроф, в том числе в прифронтовые регионы. Общий вклад компании в оборону страны составил более 2 млрд. гривен.