Вот уже как сутки весьма бурно обсуждается то, что так называемая украинская телеведущая Диана Панченко приняла предложение вести "Славянский базар" в Беларуси, заявив, что она: "Удостоена чести открывать фестиваль в качестве ведущей вместе с коллегами из России и РБ" и подчеркнув, что искусство и музыка должны оставаться вне политики.

На самом деле, в том, что Диана Панченко приняла предложение марионетки Путина принять участие в пропагандистском мероприятии, проводимом в основном на российские деньги, нет ничего удивительного. Ведь, по сути, она украинка условно. Условно потому, что все эти годы проработала на пророссийском ресурсе NewsOne, а после его закрытия была переведена на не менее пророссийский ретранслятор фейков и манипуляций — "Первый независимый".

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По факту, медийная марионетка Виктора Медведчука, являющегося российской марионеткой в Украине, отправляющаяся на “Славянский базар”, обслуживать другую марионетку и это не скандал – это закономерность. Ведь ни один уважающий себя украинский артист на этот шабаш не отправился. А не уважающие себя и не украинцы по сути своей – без проблем.

Но дело даже не в этом.

Я не зря отметил, что “Славянский базар” — это в первую очередь пропагандистское мероприятие. И с учетом нынешних проблем Беларуси, оно уже проводится не столько под патронатом Александра Лукашенко, сколько России, как финансово, так и политически. Ну и медийно, безусловно.

Кроме того, хочу обратить ваше внимание на то, что скандальная статья президента России про некий “один народ”, вызвавшая волну критики, была опубликована накануне именно этого мероприятия. Не месяцем раньше, не месяцем позже, а именно накануне шоу, которое должно будет в очередной раз подкрепить нарративы изложенные в этом эпистолярном вбросе.

А потому, что Диана Панченко, что Таисия Повалий, что любой другой не украинец, называющий себя украинцем, являются элементом довольно глобальной информационной провокации, которой Россия занималась на протяжении всего своего существования, переписывая историю и подменяя понятия.

Разумеется, у выступления с концертом того или иного украинского исполнителя есть своя моральная сторона. Каждый раз, когда ты говоришь, что эстрада, музыка, кино, спорт или что-либо еще – вне политики, ты в первую очередь выставляешь себя дураком, ведь “в политике” всегда было, есть и будет – все, а во вторую оскорбляешь своей деградированной языковой конструкцией память тысяч жизней со всей Украины — тех, кто дал тебе возможность свободно нести подобную чушь.

То, что живые проигнорируют, мертвые никогда не простят.

Но совсем другое, когда под таким прикрытием ты участвуешь в масштабной пропагандисткой акции, направленной против суверенитета страны, в которой ты живешь, зарабатываешь деньги и паразитируешь.

На мой взгляд, мелкая халтурка не только Дианы Панченко, но и многих других, прикрывающихся вот этим самым “вне политики”, должна не остаться без внимания соответствующих органов. Ведь это — не просто халтурка, а полноценное участие в акции, подрывающей суверенитет Украины, как в поддержку режима враждебного Украине, так и режиму страны-оккупанта.

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