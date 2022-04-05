Украинские мамы писали на спинах детей данные и телефоны на случай, если ребенок потеряется. Фото

В Украине матерям приходится писать на телах своих детей их имена и другие данные. Это делают для того, чтобы малышу смогли помочь, если родители погибнут, а он выживет.

Фото было опубликовано украинкой Александрой Маковий в Instagram и быстро распространилось в сети. На нем запечатлена ее двухлетняя дочка, на спине которой написано ее имя, дата рождения и номера телефонов родителей.

"Подписала Веру на случай, что с нами что-то случится, и ее кто-то подберет выжившую. Или она потеряется, что тоже по моей логике могло произойти только при моей отключке. Тогда даже мелькнула безумная мысль "почему я не сделала ей татуировку с этой информацией?" – написала женщина.

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"Страшная реальность войны", – так подписали фото пользователи.

Комментаторы были глубоко впечатлены этим снимком и писали, что он разбил им сердце.

"Это дико грустно", "Ровесник моего сына. Это просто разбивает мне сердце и очень злит меня одновременно", "Боже, храни этих детей и Украину", "Душераздирающе", "Это похоже на страшный, ужасный сон", "Это так больно видеть", – писали пользователи сети.

Как сообщал OBOZREVATEL, украинский режиссер Ната Пятигина опубликовала трогательный пост с вопросами детей о войне. В него вошли привычные в своей наивности диалоги с малышами о диктаторе-президенте РФ Путине, бомбах и других малышах.

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