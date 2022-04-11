Украинские хакеры взломали сайт железной дороги 'ДНР' и оставили послание для русского военного поезда. Фото

Хакеры из Украины взломали вебпортал железной дороги самопровозглашенной "ДНР". Поезда террористов, в том числе участвующих в войне РФ против Украины, послали вслед на русский военным кораблем.

Об этом пишет Telegram-канал "Украина сейчас". Кто именно послал такой "сюрприз" так называемым "властям" временно оккупированного Донецка, неизвестно (чтобы посмотреть фото, доскролльте новость до конца).

"Украинские кибервойска взломали сайт донецкой железной дороги в "ДНР" и указали одно направление для всех составов", – говорится в сообщении.

Так, по запросу "железная дорога "ДНР" поисковик Google первым выдает ее сайт по адресу "https://dnrailway.ru". Но вместо обычного названия, после взлома хакерами он обозначается как "иди НА*УЙ!".

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Конечно-же, украинцы могут перейти по ссылке на сайт "ДНРовской" железной дороги только с помощью VPN. Нам это неважно, но вот оккупантов и их сторонников, которым важна информация на портале, там встречает "сюрприз".

На фоне фотографий, показывающих многочисленные разрушения в украинских населенных пунктах и жертвы, причиненные путинской армией в ходе войны против Украины, на сайте содержится четкое послание.

"Русский военный поезд, вслед за русским военным кораблем иди НА*УЙ!" – говорится в нем.

В конце украинские хакеры добавили на английском: "Task completed!" или "Задание выполнено!".

Как сообщал OBOZREVATEL, неизвестные хакеры взломали экран с бегущей строкой на одном из почтовых отделений Санкт-Петербурга, РФ. На мониторе разместились правдивые данные о количестве потерь в рядах российской армии в войне против Украины.