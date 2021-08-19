Украинские ГСЧСники в Греции спасли от пожаров жителей двух сел и остановили очаги возгорания в Турции. Видео

Украинские пожарные принимали участие в тушении масштабных лесных пожаров на территории Турции и Греции, спасая жизни людей и останавливая огонь в опасных условиях. Благодаря их отваге имидж нашей страны улучшился в разы.

В Министерстве внутренних дел рассказали о борьбе спасателей ГСЧС Украины с разрушительной стихией в Турции и Греции и обнародовали соответствующее видео. Отмечается, что украинские пожарные вышли из этой битвы живыми и невредимыми (чтобы посмотреть видео, доскрольте до конца страницы).

В конце июля за сильной жары масштабные лесные пожары охватили Турцию. Огонь быстро распространился на большие площади и уничтожал все на своем пути – населенные пункты, транспорт, животных. Нависла угроза и над популярными курортами: в плену огня оказались Анталия, Алания, Бодрум, Мармарис. Тысячи туристов были эвакуированы, среди них были и наши земляки.

Видео дня

Чтобы помочь Турции в борьбе стихию, ДСНС Украины отправила два пожарных самолета АН-320, каждый из которых может нести до 8 т воды. Ведь пожаротушения с воздуха – эффективно в таких ситуациях.

Самолет может точно зайти на цель и прицельно сбросить воду на очаги огня в опасных условиях в горной задымленной местности. Украинские пожарные в Турции провели 124 сбросы воды весом почти 100 тонн.

А в начале августа пожары охватили Грецию и ГСЧС Украины отправила туда 100 спасателей. Украинские пожарные ликвидировали очаги огня по фронту 19 000 метров, спасли 2 населенных пункта – Спатару и метохи, 27 жилых и 33 хозяйственных дома, 23 гектара садов и зернохранилище.

Домой Украинские спасатели вернулись без потерь. В понедельник, 16 августа, в киевском аэропорту "Жуляны" вместе с родными и близкими пожарных встретил министр внутренних дел Денис Монастырский.

"Украина в прошлом году также столкнулась с тяжелой стихией, в этом году такая участь постигла уже Турцию и Грецию. Очень приятно, что Украина, собственно мы все смогли помочь другим странам в этой непростой участи", – отметил министр.

Как сообщал OBOZREVATEL, компания "Украинские вертолеты" вместе с украинскими спасателями помогали тушить пожары в Турции.