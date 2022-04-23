Украинские дизайнеры создают благотворительные шоурумы в помощь ВСУ

В Одессе и Киеве откроются волонтерские бутики, куда дизайнеры и известные бренды одежды смогут пожертвовать свои эксклюзивные работы. Вырученные от продажи средства пойдут в фонд помощи ВСУ и жителям Украины.

Об этом рассказали на пресс-конференции в одесском штабе информационной безопасности.

С началом войны в Украине одесский дизайнер Виталий Узун перепрофилировал свою мастерскую на пошив военного обмундирования и бронежилетов. В марте он собрал команду и создал БФ "УЗУНФОНД". По словам учредителей Фонда, главная цель - аккумулировать средства для всесторонней поддержки ВСУ и помочь в восстановлении Украины в мирное время.

Видео дня

"Мы продолжаем отшивать бронежилеты, но активно шьем еще и военную форму для ВСУ, теробороны и патрульной полиции. Две недели назад мы зарегистрировали Фонд для того, чтобы можно было вести свою деятельность официально. Сейчас мы хотим задействовать Фонд в массовом отшиве. Украинские защитники очень нуждаются в военной форме", - рассказал дизайнер и директор БФ Виталий Узун.

Первый благотворительный шоурум будет открыт в Одессе 25 апреля. В Киеве такой бутик начнет свою деятельность через полторы недели. Также ведутся переговоры с французскими брендами одежды.

"Дизайнеры привозят свою одежду. Мы ее продаем по минимальной цене тем, кто ценит дизайнерскую одежду, тем, кто любит выглядеть модно. Все эти деньги в 100-процентном соотношении переводятся на Фонд. После этого они аккумулируются и на них отшивается военная одежда, бронежилеты, то есть, все заявки, которые к нам поступают из ВСУ и теробороны", - объяснил Виталий Узун.

Во вновь созданных бутиках все желающие смогут приобрести брендовую одежду по себестоимости. Вырученные от продажи средства пойдут на закупку материалов и отшив военной формы для защитников Украины. В проекте задействовано более 15 дизайнеров. О финансовых поступлениях и тратах будут заявлять публично.

"Этот Фонд будет на постоянном юридическом и бухгалтерском обслуживании. Мы будем открыто рассказывать о своей деятельности, о том скольким людям мы помогли, сколько средств было задействовано для отшива военной формы и бронежилетов. Отчет можно будет увидеть на наших открытых источниках - в соцсетях и на сайте", - рассказал юрист и соучредитель фонда Александр Панчак.

Учредители БФ "УЗУНФОНД" приглашают своих коллег в Украине и за рубежом поддержать данную инициативу и стать участниками всеобщей программы благотворительности, объединив свой творческий и человеческий потенциал на благо страны.