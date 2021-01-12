Украинские больницы получили от АТБ новейшие кислородные концентраторы

Число подтверждённых случаев заражения в нашей стране за время пандемии перевалило за миллион. Инфекцию уже побороли около 800 тыс. граждан, но опасность еще не миновала – ежедневно фиксируется около 5­8 тысяч новых случаев заражения. В Минздраве ожидают, что после новогодних и рождественских праздников эти показатели будут стремительно увеличиваться. В такой непростой ситуации весьма своевременной стала помощь социально ориентированного бизнеса. Крупнейшая торговая компания страны "АТБ" (в 24 областях в данное время функционируют 1202 магазина этой сети) сделала свой вклад в борьбу с пандемией – предоставила украинским клиникам современные кислородные концентраторы. Корпорация "АТБ" совместно с Благотворительным фондом "АТБ" закупили и передали областным, городским и районным больницам 100 таких аппаратов. Общая стоимость оборудования превысила 3,5 млн грн.

Новейшие кислородные концентраторы "Promedica OX-10" получили клиники Киева, Одессы, Днепра, Запорожья, Сум, Херсона, Винницы, Ивано-Франковска,Черновцов, Ужгорода, Львова, Полтавы, Луцка, Николаева, Чернигова, Житомира и многих других городов.

"В условиях распространения коронавирусной инфекции для корпорации "АТБ" как социально ответственного бизнеса одной из приоритетных задач стала реализация благотворительных программ и проектов, направленных на всестороннюю поддержку наиболее незащищённых слоев населения, а также помощь отечественной медицине. Сегодня современное медицинское оборудование, необходимое для тяжелобольных пациентов с диагнозом COVID-19, уже передано областным, городским и районным медицинским учреждениям страны", – сообщил Борис Марков, председатель Совета директоров и генеральный директор корпорации "АТБ".

Концентраторы "Promedica OX-10" входят в перечень Минздрава как оборудование, необходимое для эффективной помощи пациентам с наиболее тяжелым течением болезни. Оно помогает медикам спасать человеческие жизни.

Жители 308 населенных пунктов нашей страны уже оценили гарантированное качество и неизменно доступные цены в супермаркетах "АТБ". Более 4 млн украинцев по всей стране являются постоянными клиентами магазинов лидера отечественной отрасли ритейла. Во время пандемии был создан первый в стране продуктовый интернет-магазин "АТБ" полного цикла. В помощь украинским гражданам во время карантина также был запущен проект адресной доставки продуктов и сервис предварительного заказа. Благодаря гибкому графику работы, широкому ассортименту продуктов (свыше 3,5 тыс. наименований) и возможности экономить многие украинцы в достойных условиях смогли провести весенний строгий карантин. Также бесперебойно поставляются продукты и во время нынешнего локдауна.

Напомним, что "АТБ" системно помогает детским областным больницам страны, собирая средства и закупая современное оборудование. Среди наиболее масштабных программ Благотворительного фонда "АТБ" можна назвать "Дерево жизни" и "БлагоДий".

Кроме того, в прошлом году корпорация "АТБ" приобрела и передала областным больницам страны 12 французских диагностических систем CFX96. Бюджет благотворительного проекта тогда составил приблизительно десять миллионов гривен.

Также был реализован масштабный благотворительный проект "АТБ" "Мене це стосується. А тебе?" по сбору средств для нужд онкобольных детей.

Как социально ориентированный бизнес компания "АТБ" оказывает поддержку и помощь всем, кто в этом нуждается.