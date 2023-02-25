Украинские бойцы получили дроны, бусы и ''скорые'' от ''Стального фронта'' на 18 млн грн

Компания Метинвест передала украинским военнослужащим очередную партию помощи - 10 дронов с дальностью полета 9 км, оборудованных тепловизорами, 10 полноприводных авто Volkswagen transporter и 20 автомобилей скорой помощи Fiat Ducato. Стоимость техники – 18 млн грн, передача состоялась в рамках милитарной инициативы бизнесмена Рината Ахметова "Стальной фронт".

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Дроны и "бусы" будут использоваться для мониторинга украинской границы. Для этого их оборудуют специальными мониторинговыми комплексами. Кроме того, за ситуацией на наших границах будут следить и дроны с тепловизорами.

"Мы передаем пограничникам авто, на которые будут установлены специальные комплексы для того, чтобы ребята могли патрулировать границы даже в труднодоступных местах. Также передаем комплексы Аутели с тепловизорами – знаем, что это сейчас особенно актуально в восточных регионах", - отметил руководитель Проектного офиса. компании Метинвест Александр Водовоз.

"Скорые", переданные компанией, поедут в Бахмут, где сейчас горячее, и где эти авто сейчас нужны как никогда. К отправке на передовую все машины прошли техосмотр, так что каждая из них готова к выполнению задач.

"Скорые" мы покупали в Италии через своего человека – медсестру Людмилу Гудз. Она помогла нам доставить в Украину уже около 60 автомобилей скорой помощи. Эти 20 машин мы передаем пограничникам, ГУР и Силам специальных операций. Надеемся, что сейчас в горячих точках, в частности в Бахмуте, эти "скорые" помогут спасать жизнь. "Стальной фронт" Рината Ахметова всегда приобщается к помощи, а эти 20 автомобилей помогут спасти жизнь наших ребят", - пояснил Водовоз.

Военные объясняют: "бусы", полученные от Метинвеста, будут использоваться непосредственно на линии государственной границы, в том числе – как подвижные наблюдательные пункты.

"То, что "Стальной фронт" сам подготовил технически машины к передаче, - за это большая им благодарность. Теперь мы не будем на это тратить попусту время, и машины сразу пойдут на передовую. Там невозможно предсказать, сколько машина проживет. Она может прожить 2- 3 месяца, может, пол года. А может и суток не быть", - пояснил представитель ГНСУ Александр Себало.

Не меньшее значение имеют и "скорые" – ведь чем быстрее военнослужащий попадет к медикам, тем дольше будет его жизнь и меньше последствия ранения.

"Современные автомобили "скорой" помощи не просто спасают жизнь. Они помогают человеку потом вернуться целым и на фронт, и в семью. Поэтому это очень важно", - подчеркнул Александр Себало.

Как известно, с 24 февраля 2022 года компания Метинвест направила на помощь стране более 3,1 млрд грн, из которых более 1,6 млрд грн - на нужды армии в рамках милитарной инициативы " Стальной Фронт " Рината Ахметова. Компания передала защитникам 1,2 тысячи дронов: такого количества беспилотников армии не снабжает ни один частный бизнес. Кроме того, Метинвест передал бойцам почти 1 700 тепловизоров и 321 автомобиль и "скорые", а для заправки машин предоставлено более 1,1 млн литров горючего.

Напомним, за год войны предприятия SCM, Фонд Рината Ахметова и футбольный клуб "Шахтер" передали в поддержку Вооруженных сил Украины и пострадавшим от войны украинцам 5 млрд. грн.