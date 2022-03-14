Украинские артиллеристы разгромили штаб и технику оккупантов, собранную для прорыва на Мелитополь

Вооруженные Силы Украины при помощи артиллерии разгромили боевую колонну оккупантов под городом Васильевка Запорожской области. Российские войска накапливали этот боевой арсенал для продвижения внутрь Мелитополя, но теперь их планы по наступлению претерпевают значительные перемены.

Об этом сообщил экс-замминистра внутренних дел Антон Геращенко на своем Telegram-канале, существенно улучшив настроение украинцев на сон грядущий. Вместе с боевой техникой захватчиков разнесен и штаб, захваченный ими два дня назад.

"200 единиц техники под Мелитополем, расфигаченой и взятой в окружение - это лучший подарок!!!! Слава ВСУ :)", – в традиционном оптимистическом стиле подтвердил слова коллеги и руководитель Николаевщины Виталий Ким.

Видео дня

Как сообщал OBOZREVATEL, советник главы ОП Алексей Арестович сказал, что регулярные войска Российской Федерации, отправленные на войну в Украину, потеряли уже более 30% личного состава. Каждый день гибнет до тысячи оккупантов.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале obozrevatel. Не ведитесь на фейки!