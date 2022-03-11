Украинские артиллеристы показали, как уничтожают российских оккупантов. Фото

Украинские артиллеристы показали, как уничтожают российских оккупантов. Они отметили, что таким образом защищают украинцев от орчьего геноцида.

В частности, на снимках изображена работа 26 артиллерийской бригады им. генерал-хорунжего Романа Дашкевича. Фото опубликовала ее пресс-служба.

"16-й день героического сопротивления украинского народа террористическому нападению России на Украину. Все эти дни наши артиллеристы уничтожают врага на линиях фронта. Именно так работает арта 26 артиллерийской бригады, защищая наши семьи от орчьего геноцида. Смерть русскому захватчику!" - говорится в сообщении.

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Отметим, в пятницу, 11 марта, на официальном Telegram-канале украинского политика и общественного деятеля, а также экс-министра внутренних дел Украины Арсена Авакова появилась информация о суммарных потерях войск РФ с 24 февраля по 11 марта. В посте говорится, что военно-оперативные потери живой силы личного состава ВС РФ составляют 11 034 человека, а из частных военных компаний – 3 419 погибших.

Как сообщал OBOZREVATEL, в районе села Козаровичи Киевской области 4 марта украинская артиллерия накрыла базу российской десантуры. Кремлевские военные скрывались на территории местного предприятия. Чтобы посмотреть видео, скрольте новость до конца.

В районе Старобельска, что в Луганской области, российские оккупанты понесли потери. В частности, украинская артиллерия разбила колонну российской техники, готовившуюся к переправе через реку Айдар.

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