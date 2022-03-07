Украинская разведка обнародовала список личного состава 6-й отдельной танковой бригады оккупационных войск РФ

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Главное управление разведки Министерства обороны Украины обнародовало полный список личного состава 6-й отдельной танковой бригады российских оккупационных войск. Эта бригада принимает участие в войне в Украине.

Полный список оккупантов из воинской части 54096 ВС РФ выложен на сайте ГУР МОУ.

В списках – сотни фамилий, должности, воинские звания и личные номера военнослужащих.

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Украинские разведчики отмечают: все танкисты знали, что выполняют преступные приказы, но сознательно сделали выбор приехать в Украину, чтобы убивать украинцев.

Кстати, делают они это не в первый раз. В 2014-2015 годах подразделения бригады участвовали в боях войны на востоке Украины: в Иловайске и Дебальцево.

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что ранее ГУР обнародовало список личного состава бригады белорусской авиации: эти военнослужащие сбрасывали бомбы на мирные украинские города и села.